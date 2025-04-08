США обкладуть Китай 104% мита — нові тарифи набули чинності

Це не перша хвиля мит, які США накладають на Китай. Спершу проти Пекіну ввели мита у 20%, потім додали ще 34%. Після цього Китай наклав мита на американські товари . Уже 7 квітня Трамп заявив, що якщо Китай до наступного дня не скасує свої мита, то у відповідь США введуть додаткові тарифи в розмірі 50% — і дотримав обіцянки.

Про це пише кореспондент Fox News Едвард Лоуренс з посиланням на слова прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт.

У США набули чинності додаткові мита у 50% , які президент Дональд Трамп погрожував накласти на китайські товари. Тобто тепер Китай обкладений 104-відсотковим митом.

Що передувало

2 квітня американський президент Дональд Трамп оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові мита потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже під санкціями). Для України ввели мито 10%.

До списку країн, на чиї товари вводяться мита, увійшов і Китай. Розмір мита на китайські товари — 34%. Тобто Пекін став одним із головних постраждалих від мит Трампа, адже це вже третя хвиля мит, якими Вашингтон обкладав Пекін після переобрання Трампа. Щоразу тарифи підсумовуються. Після трьох перших етапів торгової війни вони досягли 54%.