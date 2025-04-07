Трамп погрожує Китаю новими митами у 50%, якщо Пекін не скасує свої тарифи

Президент США Дональд Трамп погрожує накласти на китайські товари ще 50% мита, якщо Пекін не скасує свої мита на американські товари.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп вимагає, щоб Китай скасував свої 34% мита до 8 квітня. Інакше США введуть додаткові тарифи в 50% уже з 9 квітня. У такому разі Китай обкладуть 104% митом. Трамп наголошує, що будь-яка країна, яка у відповідь на дії США введе додаткові мита, «зустрінеться з новими, значно вищими тарифами на додаток до тих, що встановили спочатку».

Крім того, за словами Трампа, США припинять переговори на запити Китаю про зустрічі для обговорення тарифів. Тоді як переговори з іншими країнами про мита розпочнуться негайно.