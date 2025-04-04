Китай введе мита розміром 34% на весь імпорт зі США. Це відповідь на аналогічний удар Трампа

Китай введе додаткові мита розміром 34% на весь імпорт зі США. Це відповідь на мита, введені президентом США Дональдом Трампом.
Про це пише Reuters.
Нові тарифи почнуть діяти з 10 квітня. Пекін також контролюватиме експорт середніх і важких рідкоземельних елементів, як-от самарій, гадоліній, тербій, диспрозій, лютецій, скандій та ітрій до США — це обмеження почне діяти вже з 4 квітня.
«Ця практика [мит] США не відповідає правилам міжнародної торгівлі, серйозно підриває законні права та інтереси Китаю і є типовою односторонньою практикою залякування», — заявили в Держраді Китаю.
- 2 квітня американський президент Дональд Трамп оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Трамп заявив, що протягом «десятиліть» США знижували торговельні барʼєри для інших країн, тоді як ці країни «встановлювали величезні тарифи на нашу продукцію». До списку країн, на чиї товари вводяться мита, увійшов і Китай. Розмір мита на китайські товари — 34%.
- Тобто Китай став одним із головних постраждалих від мит Трампа. Це вже третя хвиля мит, якими Вашингтон обкладає Пекін після переобрання Трампа. Щоразу тарифи підсумовуються. Після двох перших етапів торгової війни вони досягли 20%. Тепер же весь китайський імпорт обкладений 54-відсотковим митом.