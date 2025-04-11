Делегація ЄС збирається до Китаю на тлі торгової політики Трампа

Високопосадовці Європейського Союзу відвідають Китай, щоб зустрітися з президентом Сі Цзіньпіном. Це може бути спробою Брюсселю поліпшити зв’язки з Пекіном на тлі митної політики адміністрації президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє гонконгська газета South China Morning Post із посиланням на джерела.

Поїздка запланована на кінець липня. Попередній саміт між КНР і ЄС теж відбувся в Китаї, тому європейські посадовці порушать протокол повторним візитом. За звичайних обставин китайська делегація відвідала б якусь з країн Євросоюзу.

Домовлялися про проведення саміту в Пекіні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Антоніо Кошта.

Звʼязки Євросоюзу і Китаю охололи після повномасштабного російського вторгнення в Україну. Брюссель був роздратований тим, що Пекін дипломатично підтримував Москву, зміцнюючи з нею торговельні зв’язки.

Однак після нещодавньої розмови прем’єр-міністр Китаю Лі Цян сказав Урсулі фон дер Ляєн, що в його країни є політичні інструменти, щоб «повністю компенсувати» будь-які негативні зовнішні шоки. Найімовірніше, він мав на увазі мита Трампа.

Тим часом Іспанія заявила, що розбудовуватиме «міцні й збалансовані» відносини між Китаєм і Європейським Союзом.

«Нам потрібні взаємовигідні відносини та сприяння збалансованій торгівлі, інвестиціям», — наголосив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес у вступному слові перед зустріччю з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні.

І додав, що Іспанія бачить Китай як партнера ЄС. Сі Цзіньпін сказав, що Пекін готовий будувати двосторонні відносини з «більшою стратегічною рішучістю та більшою життєвою силою» на тлі «змін і хаосу в міжнародній ситуації». А ще — закликав протистояти «ізоляціонізму, односторонньому режиму і відокремленню». Це мало вигляд завуальованого кпину в сторону США.