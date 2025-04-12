Арбузов, Клюєв і Поліщук. Президент увів у дію нові санкції проти повʼязаних з РФ експосадовців

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції стосовно чотирьох колишніх посадовців і бізнесменів.

Про це йдеться в указі № 231/2025.

Ось хто потрапив під санкції:

колишній голова Національного банку України Сергій Арбузов;

колишній міністр економіки й колишній голова Адміністрації президента Андрій Клюєв;

колишній власник київського ТРЦ Gulliver Віктор Поліщук;

колишня акціонерка IBOX-банку, засновниця підсанкційної компанії «Фінансова Компанія Лео» Альона Шевцова.

Їм заморозять активи в Україні, заборонять провадити економічну діяльність в Україні, також їх позбавлять державних нагород, якщо в них такі є.