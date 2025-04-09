Китай «звіряє» з Україною інформацію про полонених китайців, які воювали за Росію

У Міністерстві закордонних справ Китаю зреагували на те, що українські військові взяли в полон двох громадян КНР, які воювали на боці Росії.
Заяву представника китайського МЗС передають SkyNews і Newsweek.
Зараз Пекін «звіряє інформацію з українською стороною». У МЗС наголосили, що китайський уряд завжди просив своїх громадян «триматися подалі від зон збройних конфліктів» і уникати будь-якої участі в бойових діях чи конфліктах.
Президент України Володимир Зеленський напередодні, 8 квітня, заявив, що в Донецькій області захопили в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії.
В Офісі президента зазначили, що українські захисники вступили в бій із шістьма китайськими військовими біля населених пунктів Тарасівка і Білогорівка на Донеччині. МЗС України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю, вимагаючи пояснити участь громадян цієї держави у війні.
Це перший відомий випадок участі військовослужбовців КНР у війні проти України на боці РФ. З початку повномасштабного вторгнення Росії Китай жодного разу публічно не підтримав Україну. Пекін підтримував Москву і засуджував санкції проти неї.
- У Державному департаменті США сказали, що участь китайських громадян у війні проти України — це «тривожно».
- Кремль також співпрацює з армією Північної Кореї — її солдатів залучають до боїв у Курській області. Крім того, разом з окупантами воюють іноземці з Індії, Непалу та країн Африки.