Росія вербує чоловіків з Непалу, Індії та інших далеких країн на війну в Україні. Вони їдуть на заробітки, платять рекрутерам тисячі доларів, а опиняються на полі бою

Агітатори та рекрутери працюють у соцмережах. Як-от YouTube-канал Baba Vlogs індійського блогера Фейсала Хана з аудиторією понад 300 тисяч підписників. В одному зі своїх відео він рекламував роботу військового помічника в росії. Хан заявляв, що на цій посаді заробітчани гарантовано будуть у тилу та в безпеці, отримають високу зарплатню і прописку в росії. Рекрутер розповів британським журналістам, що відправив 26 індійців до росії й лише потім зрозумів, що російський посередник «ввів його в оману щодо характеру роботи».

Заробітчани знайомляться з агентами в Інтернеті, платять їм великий гонорар та купують квитки на дорогий переліт. Через це вони накопичують тисячі доларів боргів. Рекрутери на словах гарантують безпеку, тому іноземці, які вже втратили велику суму грошей, погоджуються підписати контракт. А у тих, хто все-таки відмовляється, відбирають паспорт і примушують поставити підпис у договорі. Не знаючи російської мови, іноземці лише згодом дізнаються, що підписалися на рік служби в збройних силах. Єдиний спосіб цього уникнути — вʼязниця.

Деяких заробітчан завозять у Москву обманом. Наприклад, непалець Нандарам Пун, відгукнувся на вакансію в Німеччині та прилетів у росію для транзитної зупинки. В аеропорту його забрали й відвезли до військового тренувального табору, де навчили користуватися зброєю. А потім відправили на фронт.

Білоруські прикордонники теж свого роду рекрутери, але для туристів. Наприклад, вони затримали та передали росіянам компанію індійців, яка святкувала Новий рік у росії, а потім намагалась перетнути кордон з Білоруссю. За словами іноземців, поїхати до сусідньої країни їм запропонував їхній супроводжувач. Коли їх зупинили через відсутність візи, той пообіцяв усе владнати, взяв ще грошей і зник. Юнаків змусили підписати контракти та відправили на війну в Україні.

В аналогічній ситуації опинився індієць Гурпріт Сінгх, який також святкував Новий рік у росії, а потім намагався потрапити до Білорусі без візи. Росіяни погрожували йому увʼязненням на десять років, забрали телефон, особисті речі та закрили в ізоляторі. За кілька годин йому дозволили поговорити телефоном з перекладачем. Той пояснив Сінгху, що він повинен приєднатись до російської армії, щоб не «згнити у вʼязниці». Йому пообіцяли роботу в Москві з зарплатнею в сто тисяч рупій, але вже за два дні відправили на військові навчання, а потім на передову.

Індійка Асма Ширін тримає світлину свого чоловіка Мохаммеда Асфана, якого агенти завербували на війну в Україні. Останній раз він виходив на звʼязок у Ростові-на-Дону, перед тим як поїхати на передову. Getty Images / «Бабель»

Один з тренувальних центрів для іноземців розташований у військово-патріотичному таборі для молоді «Авангард» у Підмосков’ї. Новобранцям показують як стріляти та надавати першу медичну допомогу. Пояснюють усе російською, якої більшість іноземців не розуміє. Навчання зазвичай тривають не більше двох тижнів, після них більшу частину «військових» відправляють на фронт, а іншу — переводять в інші навчальні центри.

Більшість іноземців воює разом із росіянами, а не в окремих підрозділах. Вони носять різні розпізнавальні знаки — російський триколор, прапор так званої «ДНР» чи логотип «ПВК Вагнера». Іноземці не розуміють команд російською, а росіяни на полі бою ніяк їм не допомагають, медики зазвичай залишають їх помирати.

Невідомо, скільки іноземців бере участь у війні на боці росії. Непальський уряд вважає, що на фронті перебуває понад 200 їхніх громадян. Місцеві медіа пишуть, що уряд сильно занижує цю цифру, бо в Україні може бути не менше 5 000 непальців.

За офіційними даними, на війні загинуло 12 непальців, пʼятеро потрапили в полон. Але невідомо, скільки їх зникло безвісти чи залишилося лежати на полі бою. Тіл загиблих не повертають, тому сімʼї не можуть кремувати рідних. За звичаєм вони мають спалити тіло на березі річки та викинути в неї попіл, щоб душа звільнилася та переродилася. Без надії повернути загиблих чоловіків непальці запалюють порожні вогнища.

За словами речника Міністерства закордонних справ Непалу Амріта Бахадура Рая, вже 245 сімей вимагають, щоб їхніх родичів врятували з російської армії. У січні 2024 року міністр закордонних справ Нараян Кадзі Шреста звернувся до росії й попросив припинити вербувати непальців до армії.

Уряд Непалу також заборонив своїм громадянам їздити до росії чи України на заробітки. Кількох агентів, які переправляли чоловіків на війну, заарештували. В одній з таких груп працювали дванадцять рекрутерів, які встигли переправити близько 200 чоловіків на війну, попередньо стягнувши з них по $9 000 за туристичну візу. Але підпільні мережі торгівлі людьми важко ліквідувати, тому потік непальців та інших іноземців на російсько-українську війну навряд чи припиниться.