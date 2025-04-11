Нова коаліція і додаткові €11 мільярдів. Німеччина оголосила про новий внесок в оборону України

На засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» під головуванням Великої Британії й Німеччини остання оголосила про нові внески на підтримку української армії.

Про це йдеться у пресрелізі.

Німеччина створила нову коаліцію можливостей для Україну — уже девʼяту — під назвою «Радіоелектронна боротьба». До неї доєднатися ще десять партнерів, щоб посилити Україну в таких сферах:

комунікація всередині Сил оборони України;

розвідка і перешкоджання комунікаціям ворога;

протидія дронам;

підвищення ефективності систем озброєння.

Також Берлін додатково виділяє понад €11 мільярдів на подальшу військову допомогу Україні до 2029 року. Гроші підуть на системи ППО різної дальності та керовані ракети, боєприпаси та запчастини. Зокрема, йдеться про:

чотири системи ППО IRIS-T, включно з 300 керованими ракетами;

300 розвідувальних дронів;

120 ПЗРК (переносних зенітно-ракетних комплексів);

25 бойових машин піхоти Marder;

15 бойових танків Leopard 1A5;

14 артилерійських систем;

100 радарів наземного спостереження;

30 керованих ракет PATRIOT;

приблизно 100 тисяч артилерійських снарядів.

«Крім того, ми плануємо в середньо- і довгостроковій перспективі. Таким чином, ми зараз укладаємо угоди стосовно постачання додаткових систем IRIS-T у наступні роки. Також ми вже можемо оголосити про можливість поставити 1 100 радарів наземного спостереження», — заявив міністр оборони Борис Пісторіус.