Нова коаліція і додаткові €11 мільярдів. Німеччина оголосила про новий внесок в оборону України

На засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» під головуванням Великої Британії й Німеччини остання оголосила про нові внески на підтримку української армії.
Про це йдеться у пресрелізі.
Німеччина створила нову коаліцію можливостей для Україну — уже девʼяту — під назвою «Радіоелектронна боротьба». До неї доєднатися ще десять партнерів, щоб посилити Україну в таких сферах:
- комунікація всередині Сил оборони України;
- розвідка і перешкоджання комунікаціям ворога;
- протидія дронам;
- підвищення ефективності систем озброєння.
Також Берлін додатково виділяє понад €11 мільярдів на подальшу військову допомогу Україні до 2029 року. Гроші підуть на системи ППО різної дальності та керовані ракети, боєприпаси та запчастини. Зокрема, йдеться про:
- чотири системи ППО IRIS-T, включно з 300 керованими ракетами;
- 300 розвідувальних дронів;
- 120 ПЗРК (переносних зенітно-ракетних комплексів);
- 25 бойових машин піхоти Marder;
- 15 бойових танків Leopard 1A5;
- 14 артилерійських систем;
- 100 радарів наземного спостереження;
- 30 керованих ракет PATRIOT;
- приблизно 100 тисяч артилерійських снарядів.
«Крім того, ми плануємо в середньо- і довгостроковій перспективі. Таким чином, ми зараз укладаємо угоди стосовно постачання додаткових систем IRIS-T у наступні роки. Також ми вже можемо оголосити про можливість поставити 1 100 радарів наземного спостереження», — заявив міністр оборони Борис Пісторіус.
- У Брюсселі на засіданні Контактної групи з питань оборони України 11 квітня зібралися представники майже 50 країн.