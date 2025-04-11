Новини

Нова коаліція і додаткові €11 мільярдів. Німеччина оголосила про новий внесок в оборону України

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

На засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» під головуванням Великої Британії й Німеччини остання оголосила про нові внески на підтримку української армії.

Про це йдеться у пресрелізі.

Німеччина створила нову коаліцію можливостей для Україну — уже девʼяту — під назвою «Радіоелектронна боротьба». До неї доєднатися ще десять партнерів, щоб посилити Україну в таких сферах:

  • комунікація всередині Сил оборони України;
  • розвідка і перешкоджання комунікаціям ворога;
  • протидія дронам;
  • підвищення ефективності систем озброєння.

Також Берлін додатково виділяє понад €11 мільярдів на подальшу військову допомогу Україні до 2029 року. Гроші підуть на системи ППО різної дальності та керовані ракети, боєприпаси та запчастини. Зокрема, йдеться про:

  • чотири системи ППО IRIS-T, включно з 300 керованими ракетами;
  • 300 розвідувальних дронів;
  • 120 ПЗРК (переносних зенітно-ракетних комплексів);
  • 25 бойових машин піхоти Marder;
  • 15 бойових танків Leopard 1A5;
  • 14 артилерійських систем;
  • 100 радарів наземного спостереження;
  • 30 керованих ракет PATRIOT;
  • приблизно 100 тисяч артилерійських снарядів.

«Крім того, ми плануємо в середньо- і довгостроковій перспективі. Таким чином, ми зараз укладаємо угоди стосовно постачання додаткових систем IRIS-T у наступні роки. Також ми вже можемо оголосити про можливість поставити 1 100 радарів наземного спостереження», — заявив міністр оборони Борис Пісторіус.

  • У Брюсселі на засіданні Контактної групи з питань оборони України 11 квітня зібралися представники майже 50 країн.