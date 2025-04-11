Нідерланди виділять €150 мільйонів на ППО для України

Нідерланди виділяють €150 мільйонів, щоб посилити протиповітряну оборону України.
Про це заявив журналістам міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс перед початком засідання Контактної групи у штаб-квартирі НАТО, передає Укрінформ.
Він не розкрив деталей, на що саме та в які терміни витратять ці кошти, але зауважив, що для Нідерландів протиповітряна оборона залишається одним із пріоритетів.
За словами міністра оборони Нідерландів, на цьому наголошував і Володимир Зеленський, оскільки повітряні атаки стали інтенсивнішими.
- Нідерланди послідовно підтримують Україну у війні проти РФ. Так, у березні країна оголосила, що інвестує €700 мільйонів у виробництво безпілотників, частину коштів спрямують на українську оборонну промисловість. У грудні минулого року Нідерланди виділили додаткові €22 мільйони на посилення протиповітряної оборони та кіберстійкості України.
- 6 жовтня 2024 року міністр оборони країни Рубен Брекельманс офіційно підтвердив, що перші F-16 від Нідерландів прибули до України. У 2025 році Нідерланди передадуть Україні нову партію винищувачів F-16.
- Загалом передати Україні винищувачі F-16 погодилися чотири країни: Нідерланди (24 літаки), Данія (19 літаків), Бельгія (30 літаків до 2028 року) і Норвегія (6 літаків).