Нідерланди виділять €22 мільйони на ППО та кіберстійкість України

Нідерланди виділять додаткові €22 мільйони на посилення протиповітряної оборони та кіберстійкості України.
Про це повідомив голова Міністерства закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп.
Велдкамп наголосив на необхідності реагувати на дії «третіх країн, які сприяють воєнній машині Росії».
«Це вимагає більш жорсткої та скоординованої відповіді з боку НАТО та його союзників. Перш за все, ми повинні триматися курсу, коли мова йде про підтримку України. Альтернативи просто немає», — зазначив він.
- Нідерланди послідовно підтримують Україну в її захисті від повномасштабного російського вторгнення. У жовтні Нідерланди заявили, що додатково виділять €271 мільйон на артилерійські снаряди для України, а також €42 мільйони на розвідувальні дрони.
- Крім того, Нідерланди передали Україні радарну систему до ЗРК Patriot і доставили в Україну три нові пускові установки системи ППО Patriot.