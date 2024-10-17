Нідерланди додатково виділять €271 мільйон на артилерійські снаряди.

Про це повідомив премʼєр-міністр Нідерландів Дік Схоф.

«Цим ми допоможемо Україні з поставками боєприпасів у 2025 році та заохотимо європейську оборонну промисловість до подальшого розширення масштабів», — заявив нідерландський премʼєр.

За його словами, це продовження ініціативи з постачання боєприпасів, яку Данія, Чехія та Нідерланди розпочали рік тому. Дік Схоф наголосив, що цей внесок його країни — це «хороший наступний крок». Це дозволить постачати більше артилерійських боєприпасів великого калібру.

Чеська ініціатива з артилерійськими снарядами

У лютому 2024 року Чехія оголосила, що знайшла спосіб дістати 800 тисяч снарядів для України, але їх треба викупити. Країна закликала союзників вкластися грошима в цю ініціативу — її підтримали Канада, Фінляндія, Бельгія, Німеччина, Нідерланди, Португалія, Франція, Британія, Данія, Швеція, Норвегія, Литва й інші країни.

Уже в березні МЗС Чехії повідомило, що снарядів у межах ініціативи може бути більше — від 1,5 мільйона. Перші 180 тисяч боєприпасів Чехія законтрактувала в середині квітня.

Наприкінці червня стало відомо, що Чехія вже передала Україні 50 тисяч снарядів у рамках своєї ініціативи.