Нідерланди та Данія виділять €400 мільйонів на виробництво БМП CV90 для України

Нідерланди та Данія внесуть €400 мільйонів до шведського фонду для будівництва бойових машин піхоти CV90 для України.

Про це повідомив уряд Нідерландів.

Переважно БМП для України вироблятимуть у Нідерландах. NOS зазначає, що йдеться про 180 із 230 машин.

В уряді додали, що в Німеччині запускають європейську складальну лінію ракет для системи ППО Patriot, частково завдяки попиту Нідерландів.

Також Міноборони країни інвестує €54 мільйони в промисловість для розробки безпілотників для власних Збройних сил.

«Інвестиції необхідні, оскільки безпекова ситуація в Європі погіршилася через вторгнення Росії в Україну. Водночас розширення виробництва та постачання військового обладнання і боєприпасів у Нідерландах та Європі відбувається надто повільно, і Європа має стати менш залежною», — ідеться в повідомленні.