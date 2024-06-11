Нідерланди виділять €60 млн на безпілотники для України

Нідерланди виділяють €60 мільйонів на закупівлю безпілотників для України, які мають підсилити наступальний потенціал українського війська.
Про це повідомляє Міноборони Нідерландів.
З усієї виділеної суми €20 мільйонів підуть на купівлю FPV-безпілотників через Коаліцію дронів, яка була створена на початку 2024 року в межах Контактної групи з питань оборони України. €17,5 млн підуть для закупівлі морських безпілотників, зокрема й на їхнє виробництво всередині України. Решта коштів піде на двосторонні поставки дронів і на закупівлю безпілотних систем у нідерландської промисловості.
- Коаліція дронів для України запрацювала 17 лютого 2024 року в рамках роботи Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»). Співлідерами ініціативи виступили Латвія і Велика Британія. Також до Коаліції приєдналися Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Канада і Нідерланди.
- На кінець квітня ця коаліція зібрала майже €500 мільйонів, які витратять на закупівлю безпілотників.