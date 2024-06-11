Нідерланди виділять €60 млн на безпілотники для України

Нідерланди виділяють €60 мільйонів на закупівлю безпілотників для України, які мають підсилити наступальний потенціал українського війська.

Про це повідомляє Міноборони Нідерландів.

З усієї виділеної суми €20 мільйонів підуть на купівлю FPV-безпілотників через Коаліцію дронів, яка була створена на початку 2024 року в межах Контактної групи з питань оборони України. €17,5 млн підуть для закупівлі морських безпілотників, зокрема й на їхнє виробництво всередині України. Решта коштів піде на двосторонні поставки дронів і на закупівлю безпілотних систем у нідерландської промисловості.