Коаліція дронів запустила роботу — її очолили Латвія та Велика Британія

Сьогодні офіційно стартувала робота Коаліції дронів, яка працюватиме в рамках Контактної групи з питань оборони України. Міністр оборони Рустем Умєров підписав відповідний лист.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Співлідерами ініціативи виступили Латвія та Велика Британія. Також до Коаліції вже приєднались Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди.

«Це віха на шляху до досягнення технологічної переваги над нашим ворогом. Серійне виробництво і поставки БпЛА значно розширюють можливості Збройних сил України», — заявив Умєров.

Раніше глава Мінцифри Федоров заявив, що Україна наздогнала росію за кількістю дронів-камікадзе далекої дії, а також незабаром запустить виробництво власного аналога російського «Ланцета».