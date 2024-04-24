Міністр оборони Латвії: Коаліція дронів вже зібрала майже €500 мільйонів для України

Міжнародна коаліція дронів вже зібрала майже €500 мільйонів. Ці кошти витратять на закупівлю безпілотників для України.

Про це міністр оборони Латвії Андріс Спрудс повідомив у соцмережі X.

За його словами, Данія і Нідерланди оголосили про спільну закупівлю дронів на суму €400 мільйонів.

Також на закупівлю дронів для України було виділено €70 мільйонів від Канади. Литва виділила €3 мільйони, а Латвія щонайменше €10 мільйонів.

«І це тільки початок. Активні переговори з іншими країнами безпілотної коаліції тривають», — зазначив Спрудс.