Україна отримає нову партію винищувачів F-16 від Нідерландів

Нідерланди передадуть Україні нову партію винищувачів F-16 у 2025 році, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Тема F-16 стала ключовою під час зустрічі Умєрова з нідерландським колегою Рубеном Брекельмансом. Окрім нових літаків, Нідерланди продовжать навчати українських пілотів, інженерів і техніків.

Також міністри оборони обговорили розвиток українських дронів. Вони скоординували розподіл €400 мільйонів, які раніше анонсували Нідерланди, а також обговорили підготовку спільних проєктів у «далекобійних можливостях». Також обговорили потребу України в артилерійських боєприпасах, ППО й ракетах-перехоплювачах.

«Окремо — індустріальна взаємодія. Наступний логічний крок – розвиток спільних оборонних підприємств, які зміцнять спроможності наших армій», — зазначив Умєров.