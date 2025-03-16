The Times: Прем’єр Британії озвучив план стосовно кількості миротворців в Україні

Очільник британського уряду Кір Стармер на онлайн-зустрічі «коаліції охочих» 15 березня виклав плани щодо західного миротворчого контингенту для України.

Про це повідомляє The Times.

Стармер тепер заручився підтримкою «значно більшої кількості» країн, кажуть високопоставлені джерела видання. Спочатку три держави пропонували надати свої сухопутні війська. Очікується, що основні сили забезпечать Велика Британія і Франція.

За даними співрозмовників The Times у військовій сфері, чисельність майбутнього контингенту «комфортно перевищуватиме 10 тисяч людей». Всього близько 35 країн погодилися надати зброю, логістичну і розвідувальну підтримку місії. Союзники сподіваються, що в разі припинення вогню між Росією й Україною їхні дії стримуватимуть Путіна від нової агресії.

Після переговорів «коаліції охочих» Кір Стармер анонсував зустріч світових військових лідерів у Лондоні «цього тижня». Політик наголосив, що плани щодо введення миротворців в Україну переходять в «оперативну фазу».

Миротворчі війська в Україні

Після переговорів США і Росії про припинення війни в Україні без участі Європи та Києва у Франції зібрали екстрену зустріч з лідерами ЄС. Одним з ключових питань стала відправка військ до України, які контролювали б перемирʼя. Це було й головною суперечкою того вечора.

Президент Франції Емманюель Макрон пропонував розмістити європейські миротворчі сили за майбутньою лінією розмежування в Україні, а не безпосередньо на ній. Проти одразу виступили Німеччина, Італія, Іспанія та Польща. Натомість премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна готова розгорнути війська в Україні й підтримати мирні домовленості «чоботами на землі й літаками в небі».

Головнокомандувач ЗС Швейцарії Томас Зюсслі заявив, що може відправити війська для майбутньої миротворчої місії в Україні, якщо про це проситимуть, а уряд не буде проти. Премʼєр-міністр Ірландії Мікхол Мартін сказав, що його країна теж готова відправити миротворців до України для повоєнної безпеки. Данія також до цього готова, як і Австралія, про що зазначив австралійський премʼєр Ентоні Албанезе. Премʼєр Бельгії Барт де Вевер вважає логічним, якщо Брюссель відправить війська в Україну. У Швеції не виключають такої можливості.

Тим часом парламент Болгарії ухвалив декларацію про те, що Збройні сили Болгарії не братимуть участі у воєнних діях в Україні. А в Румунії допустили, що зможуть стати центром транзиту військ для миротворчих західних сил в Україні, хоча парламент і не підтримує таку позицію тимчасового президента Іліє Болояна.

Bloomberg з посиланням на джерела пише, що Туреччина могла б розгорнути свої миротворчі сили в Україні, але не робитиме цього, якщо її не залучатимуть до всіх консультацій та підготовки формування миротворчої місії.