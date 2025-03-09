Зупинка поставок зброї Україні від США, переозброєння ЄС і переговори. Головне за тиждень

Однією з головних подій тижня стало те, що США призупинили постачання зброї та обмін розвідувальними даними з Україною. Водночас американський президент Дональд Трамп пригрозив Росії новими санкціями, якщо та не припинить атакувати Україну. Тим часом у Євросоюзі оголосили про план переозброєння.

«Бабель» зібрав головні новини тижня, щоб ви залишалися в курсі подій.

Україна лишилася без зброї і розвідданих від США

Сполучені Штати припинили ділитися з Україною всіма розвідувальними даними, а також зупинили поставки військової допомоги, яка була в дорозі. Радник Трампа заявив, що США відновлять поставки, коли Україна і РФ визначать дату мирних перемовин.

Міністр оборони України Рустем Умєров сказав, що Україна працює над альтернативами. Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню наголосив, що Франція готова надавати Україні розвіддані.

Тривали обговорення й того, що для України можуть відключити термінали супутникового звʼязку Starlink. Однак наприкінці тижня держсекретар США Марко Рубіо та засновник SpaceX Ілон Маск запевнили, що Starlink продовжить працювати в Україні.

Starlink

Трамп пригрозив Росії санкціями

Президент США Дональд Трамп написав, що серйозно думає над санкціями, бо «Росія зараз буквально розбиває Україну на полі бою». Йдеться і про санкції, і про нові мита. Він вкотре закликав сторони «негайно» сісти за стіл перемовин.

Перед цим міністр фінансів США Скотт Бессент пообіцяв, що Штати введуть санкції проти російської енергетики, якщо це сприятиме припиненню вогню в Україні.

Команди України та США поїдуть на перемовини

Українська й американська делегації зустрінуться в Саудівській Аравії. Перемовини заплановані на 11 березня. Від американців поїдуть держсекретар США Марко Рубіо, спецпредставник Білого дому з питань Близького Сходу Стів Віткофф і радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц.

Марко Рубіо

З боку українців будуть голова Офісу президента Андрій Єрмак, голова Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і заступник керівника ОП Павло Паліса.

Нова допомога від союзників

Україна отримає зброю від Франції на €195 мільйонів. Угоду оплатять відсотками від заморожених активів РФ. Також за рахунок доходів від російських знерухомлених активів Україна отримала від Великої Британії $970 мільйонів.

Норвегія зобовʼязалася у 2025 році збільшити допомогу Україні більш як удвічі — майже до €7,5 мільярда, а Нідерланди вирішили інвестувати у виробництво безпілотників €700 мільйонів, частину з яких спрямують на українську оборонну промисловість. Ірландія виділить Україні пакет допомоги на €100 мільйонів.

Європа переозброюється

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила новий оборонний план ЄС. Він передбачає мобілізацію €800 мільярдів на зміцнення військового потенціалу блоку. Лідери ЄС схвалили план.

Урсула фон дер Ляєн

У його межах фон дер Ляєн запропонує надати Україні доступ до єдиного ринку ЄС, але з винятками. Головне — це українська оборонна промисловість. Безмитний доступ до українського озброєння принесе Києву гроші та водночас збільшить арсенали країн Євросоюзу.

Росія вбиває цивільних ракетами

У Кривому Розі через російський ракетний удар загинули шість людей. Росіяни влучили в пʼятиповерховий готель. У той час там жили волонтери, зокрема іноземці.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Пресслужба ДСНС

Окупанти вдарили по Добропіллю на Донеччині балістичними ракетами «Іскандер-М», з реактивних систем залпового вогню «Торнадо-С» та дронами «Герань-2». Цим вони вбили 11 людей, ще 47 поранили.

Перемога на чемпіонаті Європи

Українська спортсменка Ярослава Магучіх утретє поспіль перемогла на чемпіонаті Європи зі стрибків у висоту в приміщенні. Її результат — 1,99 метра.

Спортсменка також була чемпіонкою Європи у 2021 і 2023 роках.