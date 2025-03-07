The Telegraph: Президентка Єврокомісії пропонує надати Україні доступ до єдиного ринку ЄС у рамках мирної угоди

Вигідний доступ до ринку із 449 мільйонами споживачів дасть вкрай необхідний економічний поштовх для відновлення України. За планом, Брюссель обиратиме, які сектори відкрити для Києва, а які залишити закритими.

На нещодавньому саміті у Брюсселі лідери ЄС погодилися виділити €800 мільярдів на інвестиції в оборону.

«Ми також працюємо над планами прискорити інтеграцію України в багато інших частин єдиного ринку — щоб залучити більше інвестицій, зміцнити загальноєвропейські ланцюжки створення вартості та створити нові можливості як для українського, так і для європейського бізнесу. Це стане кроком до прискорення відновлення України», — пояснила комісарка ЄС з питань розширення Марта Кос.

Євросоюз уже перейшов до обʼєднання ринку електроенергії України з європейським і намагатиметься поглибити співпрацю. Також уже обговорювали відкриття сектора послуг України, оскільки Київ є великим експортером ІТ-послуг і товарів з найбільшою кількістю аутсорсингових розробників у Східній Європі.

Коли ми станемо членом ЄС?

Це станеться лише після того, як Україна виконає всі вимоги та повністю впровадить всі європейські стандарти.

В історії розширення ЄС є різні приклади. Фінляндія подала заявку в 1992 році, а вже в 1995-му стала членом Євросоюзу. Польща подала заявку в 1994-му та ввійшла до ЄС через 10 років. Остання країна, яка приєдналася до Євросоюзу, — Хорватія. Вона подала заявку у 2003 році й у 2013-му стала новим членом ЄС.

Також є країни, які досі лишаються кандидатами на вступ. Це чотири балканські країни: Албанія, Північна Македонія, Чорногорія та Сербія. Такий самий статус має Туреччина. Але в усіх цих країнах процес гальмується. Туреччина взагалі не відповідає вимогам ЄС і не виявляє бажання туди вступати. У Сербії більшість населення не хоче до Євросоюзу, а сама країна має тісні звʼязки з Росією. Албанія ще навіть не розпочала переговори про вступ, у Чорногорії зі зміною уряду змінюється й зовнішньополітична орієнтація — то на ЄС, то на Сербію. Найбільше для вступу в Євросоюз робить Північна Македонія, але її прогрес блокують сусіди. Спочатку Греція вимагала змінити назву — і македонці це зробили, тепер Болгарія вимагає від Північної Македонії визнати, що її народ і мова мають болгарське коріння та походять саме з Болгарії.

Найважливіше — після отримання статусу кандидата все залежатиме від української влади. Вона отримала чіткий перелік реформ, які треба втілити, а суспільство має можливість контролювати цей процес. До того ж статус кандидата означатиме доступ до фінансових фондів Євросоюзу — фактично сам ЄС даватиме гроші на проведення реформ. Точно можна сказати одне: що швидше Україна реформуватиметься, то скоріше вона зможе стати членом ЄС.