Зеленський назвав склад делегації, яка поїде до Саудівської Аравії на переговори зі США

Президент України Володимир Зеленський назвав склад української делегації, яка поїде до Саудівської Аравії на зустріч із представниками США.

На зустрічі буде голова Офісу президента Андрій Єрмак, голова Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і заступник керівника ОП Павло Паліса.

«З нашого боку буде чітка налаштованість на конструктив, і сподіваємось, що вдасться обговорити та погодити необхідні рішення і кроки», — зазначив президент.

Перемовини заплановані на 11 березня. З боку американців поїдуть держсекретар США Марко Рубіо, спецпредставник Білого дому з питань Близького Сходу Стів Віткофф і радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц.

Ще 18 лютого Росія і США провели перші перемовини — теж у Саудівській Аравії. України там не було. Від США їздила та ж делегація, що має бути на зустрічі з Україною.