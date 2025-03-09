У Кривому Розі зросла кількість загиблих від ракетного удару 5 березня. У лікарні помер 53-річний чоловік.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Кілька днів лікарі боролися за його життя. Але травми виявилися надто важкими. Тепер кількість жертв сягнула 6. Також повідомляли про 32 постраждалих.

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Російські війська вдарили ракетою по місту ввечері 5 березня. Влучили в пʼятиповерховий готель — там спалахнула пожежа, зруйнована сходова клітина. У той час там були жили волонтери, зокрема іноземці. Це члени гуманітарної організації з України, США і Великої Британії. Вони вижили, адже встигли спуститися з номерів.