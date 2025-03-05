Ракетна атака на Кривий Ріг. Є жертви, під завалами можуть бути люди (оновлено)

Увечері 5 березня російські війська вдарили ракетами по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу. Унаслідок обстрілу є загиблий та постраждалі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Наслідки атаки на Кривий Ріг, 5 березня 2025 року. Telegram / Сергій Лисак

Від удару загинули двоє людей, ще 14 людей постраждали. Половина у важкому стані, решта — середньої тяжкості.

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Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Пресслужба ДСНС

ДСНС повідомляє, що російська ракета влучила в пʼятиповерховий готель — там спалахнула пожежа. Зруйнована сходова клітина, під завалами можуть бути люди. Рятувальники врятували 14 людей — їх виводять з 3 і 4 поверхів готелю.

Наслідки удару ще уточнюють. На місці працюють рятувальники.