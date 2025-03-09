Україна отримає зброю від Франції на €195 мільйонів — коштом відсотків від заморожених активів РФ

За його словами, гроші витратять на 155-мм артилерійські снаряди, авіаційні бомби AASM, які використовують винищувачі Mirage 2000.

Про це повідомив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню.

Україна отримає зброю від Франції на €195 мільйонів. Угоду оплатять відсотками від заморожених активів РФ.



Франція пришвидшить передачу легких танків AMX-10RC і бронетранспортерів VAB.

Франція зміцнює оборонний потенціал на тлі глобальної нестабільності. Міністр збройних сил Лекорню заявив, що зараз пріоритетами є боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби, дрони, роботизація, штучний інтелект і космічні технології.

Щоб підтримати Україну та власну армію, Франція нарощує виробництво військової техніки. Різні оборонні компанії планують виготовляти більше зброї. Наприклад, підприємство Dassault Aviation у 2024 році виготовляло два винищувачі Rafale на місяць — у 2026 році цю кількість хочуть збільшити до чотирьох-п’яти.

Кількість виготовлених протитанкових ракет Akeron MP зросте вже у 2025-му, а до 2026-го планують подвоїти виробництво авіабомб AASM. Для цього уряд розширює співпрацю з двома оборонними компаніями — з Thales і EOS.

Заморожені російські активи

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки.

23 жовтня Рада ЄС остаточно ухвалила надання Україні кредиту до €35 мільярдів. Ці гроші — внесок блоку в ініціативу G7 щодо надання Україні $50 мільярдів (€45 мільярдів) кредиту, який гаситимуть коштом прибутку від заморожених активів Росії.

А 26 жовтня країни G7 («Велика сімка») погодили кредит на $50 мільярдів для України коштом доходу від заморожених активів Росії.

Кошти передаватимуть «різними каналами» — як для поповнення українського бюджету, так і для військової допомоги та відновлення інфраструктури України.