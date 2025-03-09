Ілон Маск підтвердив, що Starlink не вимикатиме свої термінали для України

Американський мільярдер Ілон Маск підтвердив, що «ніколи не вимкне» термінали супутникового звʼязку Starlink для України.

Про це він написав у своїй соцмережі X.

«Щоб бути гранично зрозумілим, незалежно від того, наскільки я не погоджуюся з політикою щодо України, Starlink ніколи не вимкне свої термінали», — наголосив Маск.

І додав, що «ми б ніколи не зробили такого і не використали б це як розмінну монету». Однак він продовжує стверджувати, що без Starlink фронт в Україні «зруйнувався б, оскільки росіяни можуть глушити всі інші комунікації».

Супутникова інтернет-мережа Starlink належить компанії SpaceX, яку заснував Ілон Маск.

Перед публікацією Маска державний секретар США Марко Рубіо заявив, що «ніхто не погрожував відключити Україну» від Starlink, яка допомагає українським військовим боротися з російськими окупантами.

Що передувало

Наприкінці лютого агентство Reuters написало, що США погрожують вимкнути Starlink, якщо Київ не підпише угоду про корисні копалини. Це критично, бо з початку повномасштабного вторгнення Україна використовує Starlink для звʼязку на фронті й обʼєктах інфраструктури.

За кілька днів після цього президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський посперечалися в Білому домі, а угоду про корисні копалини не підписали. Уже 4 березня президент США наказав призупинити поставки американської військової допомоги Києву, включно з тою, що в дорозі. Допомога нібито буде на паузі, поки представники України не продемонструють «добросовісну прихильність до миру».

Через напружені відносини США й України європейські союзники почали думати над альтернативами Starlink. Чотири великі супутникові оператори з Європи вже ведуть переговори з урядами та інституціями ЄС про резервне підключення України.