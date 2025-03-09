Держсекретар США: Україні не відключатимуть Starlink

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що «ніхто не погрожував відключити Україну» від супутникової мережі Starlink, яка допомагає українським військовим боротися з російськими окупантами.

«І скажи спасибі, тому що без Starlink Україна б цю війну давно програла і росіяни зараз були б на кордоні з Польщею», — так Рубіо відповів на публікацію польського міністра закордонних справ Радослава Сікорського.

Останній написав, що Starlink для України оплачує Міністерство цифровізації Польщі, і це коштує майже $50 млн на рік.

«Якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, ми будемо змушені шукати інших постачальників», — наголосив він.

Наприкінці лютого агентство Reuters написало, що США погрожують вимкнути Starlink, якщо Київ не підпише угоду про корисні копалини. Це критично, бо з початку повномасштабного вторгнення Україна використовує Starlink для звʼязку на фронті й обʼєктах інфраструктури.

За кілька днів після цього президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський посперечалися в Білому домі, а угоду про корисні копалини не підписали. Уже 4 березня президент США наказав призупинити поставки американської військової допомоги Києву, включно з тою, що в дорозі. Допомога нібито буде на паузі, поки представники України не продемонструють «добросовісну прихильність до миру».

Через напружені відносини США й України європейські союзники почали думати над альтернативами Starlink. Чотири великі супутникові оператори з Європи вже ведуть переговори з урядами та інституціями ЄС про резервне підключення України.