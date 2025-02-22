Reuters: США погрожують вимкнути Starlink, якщо Київ не підпише угоду про корисні копалини

Американські переговорники, які тиснуть на Київ задля підписання угоди про корисні копалини, пригрозили можливістю відключити Україну від системи супутникового звʼязку Starlink.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Україна з початку повномасштабного вторгнення використовує Starlink для критично важливого зв’язку на фронті, обʼєктах критичної інфраструктури, а також для забезпечення потреб цивільного населення.

Reuters пише, що питання продовження доступу України до Starlink підняли після того, як президент України Володимир Зеленський відхилив початкову пропозицію угоди про корисні копалини. Цю тему також обговорювали під час зустрічі спеціального представника США Кіта Келлога із Зеленським.

Під час зустрічі Україні повідомили, що їй загрожує «неминуче відключення від Starlink», якщо угоду про корисні копалини не завершать. Це стало б серйозним ударом, пише Reuters.

Старша наукова співробітниця Атлантичної ради Мелінда Харінг зазначає, що Starlink допомагає Україні запускати безпілотники — ключовий елемент її військової стратегі. Втрата супутників змінила б правила гри, бо зараз, використовуючи їх, Україна має паритет 1:1 з Росією у використанні безпілотників і артилерійських снарядів.

Що за угода

Міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого привіз в Україну пілотний проєкт угоди про корисні копалини. У Вашингтоні сподівалися, що Київ її одразу підпише. Президент Зеленський сказав, що заборонив підписувати угоду, оскільки вона не готова, щоб захистити інтереси України — немає звʼязку з інвестиціями, прибутками та гарантіями безпеки.

До цього Трамп заявляв, що Україна «по суті, погодилася» передати Вашингтону рідкоземельні метали на $500 мільярдів як оплату за американську військову допомогу.

Пізніше Зеленський пояснив, що Україна готова підписати угоду щодо рідкоземельних металів, але Києву потрібні гарантії безпеки, яких там не було. Зеленський додав: «Документ був чіткий лише в одному — 50% ми повинні віддати від всього того, що там перераховано».

Що відбувається між Трампом і Зеленським

Президент США Дональд Трамп після того, як американська й російська делегації провели перші перемовини в Саудівській Аравії без участі українців і європейців, стверджував, що Зеленський має лише 4% рейтингу підтримки. Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) опублікував дослідження, за результатами якого станом на першу половину лютого 2025 року Зеленському довіряють 57% українців.

Президент України зреагував і сказав, що Трамп перебуває в «колі дезінформації».

Після цього Трамп назвав Зеленського «диктатором без виборів», який нібито вмовив США «витратити $350 мільярдів на війну, яку неможливо виграти та яка ніколи не повинна була початися». Трамп заявив, що «Зеленський зробив жахливу роботу, його країна зруйнована» і в нього лишається мало часу.