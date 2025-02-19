КМІС: Президенту Зеленському довіряють 57% українців

Станом на початок лютого 2025 року президенту Володимиру Зеленському довіряють 57% українців.

Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології.

При цьому Зеленському не довіряють 37% українців, тобто баланс довіри / недовіри — +20%.

Показники довіри трохи покращилися порівняно з останнім опитуванням у грудні 2024 року, коли Зеленському довіряли 52% опитаних, не довіряли — 39%, а баланс довіри/ недовіри становив +13%. Тобто показник довіри зріс на 5%.

Динаміка довіри до президента Зеленського протягом 2019—2025 років. КМІС

У всіх регіонах України ситуація подібна і баланс довіри-недовіри — позитивний.

КМІС

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький відзначив, що Зеленський зберігає досить високу довіру в суспільстві, що для демократичного суспільства є дуже гарним результатом, і тим більше зберігає легітимність.

Опитування проводив Київський міжнародний інститут соціології упродовж 4—9 лютого 2025 року. Усього опитали 1 000 респондентів методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів на всіх неокупованих територіях України.

В опитуванні брали участь громадяни у віці 18 років і старші, які на момент опитування жили в Україні. В опитування не включали українців, що живуть на тимчасово окупованих Росією територіях, і тих, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року.

Статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% — для показників, близьких до 10%, 1,8% — для показників, близьких до 5%.