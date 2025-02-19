Трамп назвав Зеленського «диктатором без виборів»

Президент США Дональд Трамп назвав українського президента Володимира Зеленського коміком, який «вмовив США витратити $350 мільярдів на війну, яку неможливо виграти».

Про це йдеться в пості Трампа в Truth Social.

«Уявіть собі, посередній комік Володимир Зеленський вмовив Сполучені Штати Америки витратити $350 мільярдів на війну, яку неможливо виграти, яка ніколи не повинна була початися, але яку він без США і Трампа ніколи не зможе закінчити», — пише він.

Трамп стверджує, що Сполучені Штати витратили на $200 мільярдів більше, ніж Європа, і гроші Європи гарантовано повернуть, тоді як Сполучені Штати не отримають нічого.

«Чому Сонний Джо Байден не вимагав вирівнювання, адже ця війна набагато важливіша для Європи, ніж для нас. У нас є великий, прекрасний океан, який розділяє нас. Крім того, Зеленський визнає, що половина грошей, які ми йому надіслали, «ЗНИКЛА». Він відмовляється від виборів, має дуже низький рейтинг в українських опитуваннях, і єдине, що у нього добре виходить, — це грати на Байдені «як на скрипці». Диктатор без виборів, Зеленському краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни», — заявляє американський лідер.

У своїй публікації політик також розкритикував Джо Байдена за те, що він нібито не намагався завершити війну, а Зеленський нібито цце використовував. За його словами, США тим часом «успішно ведуть переговори про припинення війни з Росією».

«Я люблю Україну, але Зеленський зробив жахливу роботу, його країна зруйнована, і МІЛЬЙОНИ людей невиправдано загинули — і так триває», — завершив він.