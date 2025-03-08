FT: Країни Європи намагаються швидко відшукати альтернативи Starlink для України

Європейські союзники «поспішають» надати Києву альтернативи супутниковій мережі Starlink після можливої паузи США у військовій підтримці та обміні розвідданими.

Про це повідомляє Financial Times.

Чотири великі супутникові оператори — люксембурзька SES, іспанська Hisdesat, Viasat, власник британського Inmarsat і французька Eutelsat/OneWeb — підтвердили виданню, що ведуть переговори з урядами та інституціями ЄС про забезпечення резервного підключення України.

Утім, заміна Starlink залишається «надскладним завданням», пише FT. Міністр цифрового розвитку України Михайло Федоров каже, що понад 40 тисяч терміналів працюють у військових частинах, лікарнях, гуманітарних організаціях і на підприємствах.

Виконавчий директор SES Адель аль Салех заявив, що компанія вже надає послуги Україні та збирається збільшити тут потужності. Гендиректор Hisdesat Мігель Анхель Гарсія Прімо розповів, що з його компанією звʼязалися європейські посадовці.

«Ми є частиною цієї ініціативи. Але дуже важко, якщо взагалі можливо, розгорнути таку ж кількість терміналів, яку вже має Starlink, тому що вони накопичувалися роками», — каже він.

Суперечка між президентом США Дональдом Трампом і українським лідером Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті пожвавила дискусії про альтернативи Starlink, пише FT.

Фахівці та військові кажуть, що останніми місяцями звʼязок працює з перебоями, особливо неподалік лінії фронту. Оператор БпЛА, який працює біля Покровська, сказав, що проблема актуальна «вже давно».

У короткостроковій перспективі мережа європейських служб може стати резервним варіантом. Зокрема, щоб забезпечити звʼязок для органів влади, у медзакладах і на електростанціях.

Швидкість передачі сигналу на пристроях Starlink вища, ніж у сервісів-конкурентів. Однак різниця становить лише частки секунди, тож затримка може стати проблемою лише в одиничних випадках.

Законодавці Європарламенту тиснуть на Європейську комісію, щоб якнайшвидше висунути ініціативу Govsatcom. Вона обʼєднає супутникові потужності, але, як очікується, запрацює лише наступного року.