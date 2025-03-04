FT: Супутниковий оператор Eutelsat може замінити Starlink в Україні

Французький оператор супутникового звʼязку Eutelsat веде переговори з європейськими урядами, щоб розширити звʼязок на територію України. Інвестори припускають, що він може замінити Starlink Ілона Маска.
Про це пише Financial Times.
Компанія каже, що активно співпрацює з європейськими інституціями та діловими партнерами для цього. У них є обладнання, яке можна швидко розгорнути в Україні, щоб підключити найважливіші місії та інфраструктуру.
Eutelsat веде переговори про застосування комбінації супутників — OneWeb на висоті приблизно 1 200 кілометрів над поверхнею Землі і Geo на висоті 35 тисяч кілометрів — для посилення супутникового звʼязку в Україні та Чорноморському регіоні. Вони можуть забезпечувати звʼязок для українських військових дронів, що завдають ударів по армії РФ.
Терміни розгортання проєкту залежать від того, наскільки швидко уряди ухвалять рішення та організують необхідну інфраструктуру, зазначає FT. Зараз у Starlink понад 7 000 супутників, тоді як у OneWeb — менш ніж 700. До того ж, термінали французького виробника важчі та не такі зручні для швидкого пересування.
Очільник Міноборони Рустем Умєров говорив, що Україна вже працює над альтернативними рішеннями на випадок блокування Starlink. За його словами, є альтернативи і їх скоро презентують. Президент Володимир Зеленський 23 лютого зазначав, що «поки ризиків відключення Starlink нема».
Акції Eutelsat 4 березня злетіли майже на 80%. Трейдери припускають, що зусилля європейських лідерів підтримати Україну та взяти на себе більші зобовʼязання для її безпеки підвищать попит на послуги компанії.
- 22 лютого агентство Reuters написало, що США погрожують вимкнути Starlink, якщо Київ не підпише угоду про корисні копалини. Це критично, бо з початку повномасштабного вторгнення Україна використовує Starlink для критично важливого звʼязку на фронті й обʼєктах критичної інфраструктури.
- 28 лютого Трамп і президент України Володимир Зеленський посперечалися в Білому домі, а угоду про корисні копалини не підписали. Уже 4 березня президент США наказав призупинити поставки американської військової допомоги Києву, включно з тою, що в дорозі. Допомога нібито буде на паузі, поки представники України не продемонструють «добросовісну прихильність до миру».