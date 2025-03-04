FT: Супутниковий оператор Eutelsat може замінити Starlink в Україні

Французький оператор супутникового звʼязку Eutelsat веде переговори з європейськими урядами, щоб розширити звʼязок на територію України. Інвестори припускають, що він може замінити Starlink Ілона Маска.

Про це пише Financial Times.

Компанія каже, що активно співпрацює з європейськими інституціями та діловими партнерами для цього. У них є обладнання, яке можна швидко розгорнути в Україні, щоб підключити найважливіші місії та інфраструктуру.

Eutelsat веде переговори про застосування комбінації супутників — OneWeb на висоті приблизно 1 200 кілометрів над поверхнею Землі і Geo на висоті 35 тисяч кілометрів — для посилення супутникового звʼязку в Україні та Чорноморському регіоні. Вони можуть забезпечувати звʼязок для українських військових дронів, що завдають ударів по армії РФ.

Терміни розгортання проєкту залежать від того, наскільки швидко уряди ухвалять рішення та організують необхідну інфраструктуру, зазначає FT. Зараз у Starlink понад 7 000 супутників, тоді як у OneWeb — менш ніж 700. До того ж, термінали французького виробника важчі та не такі зручні для швидкого пересування.

Очільник Міноборони Рустем Умєров говорив, що Україна вже працює над альтернативними рішеннями на випадок блокування Starlink. За його словами, є альтернативи і їх скоро презентують. Президент Володимир Зеленський 23 лютого зазначав, що «поки ризиків відключення Starlink нема».

Акції Eutelsat 4 березня злетіли майже на 80%. Трейдери припускають, що зусилля європейських лідерів підтримати Україну та взяти на себе більші зобовʼязання для її безпеки підвищать попит на послуги компанії.