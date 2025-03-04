Bloomberg: Трамп призупиняє всю військову допомогу Україні, включно з тою, що в дорозі

Президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Києву, посилюючи тиск на Володимира Зеленського після їхньої суперечки в Овальному кабінеті.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

За словами анонімного високопосадовця Міноборони США, надання військової допомоги ставлять на паузу, допоки представники України не продемонструють «добросовісну прихильність до миру». Адміністрація також перегляне допомогу, щоб переконатися, що вона «сприяє вирішенню конфлікту», каже джерело.

Наказ Трампа поширюється на всю американську військову техніку, що зараз не перебуває в Україні, пише Bloomberg. Це включає зброю, яка перевозиться на літаках і кораблях або очікує на транзитних майданчиках у Польщі.

Американський лідер нібито доручив виконувати це розпорядження очільнику Пентагону Піту Гегсету. Поки незрозуміло, якої саме кількості зброї від США стосуються ці заходи.

Рішення виходить за межі звичайного припинення фінансування, адже ставить під загрозу допомогу, яка вже надається, додає Bloomberg. Це стосується постачання критично важливих боєприпасів, керованих систем залпового вогню, протитанкової зброї тощо. Розірвання чинних контрактів з промисловістю також може зобовʼязати Вашингтон виплатити компенсації компаніям, що вже працювали над замовленнями.