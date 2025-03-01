NYT: США можуть припинити всю військову підтримку України — включно з розвідданими і навчанням військових

Адміністрація Дональда Трампа може припинити всю військову підтримку України, включно з обміном розвідувальними даними і навчанням українських військових.

Про це пише The New York Times із посиланням на посадовця в Білому домі.

Під питанням тепер може опинитись і розміщення центру управління міжнародною допомогою Україні на американській військовій базі в Німеччині.

За джерелами газети, усю американську допомогу Україні — включно з останніми поставками боєприпасів і обладнання, яку виділили ще за каденції попереднього президента США Джо Байдена, — можуть скасувати найближчим часом.

Після інавгурації Дональда Трампа в січні 2025 року США не оголошували військової допомоги Україні. Останній пакет оголосили 30 грудня 2024 року, тобто за президентства Байдена. Сам Трамп каже, що Україна має «відплатити» за військову допомогу США, для цього вони із Зеленським і зустрілися в Білому домі — аби підписати угоду про українські корисні копалини. Однак лідери її не підписали, а українська делегація достроково залишила Білий дім.