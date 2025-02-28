Суперечка Зеленського і Трампа. Ось як на їхню розмову реагують світові лідери і сам президент України

Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 28 лютого — у цей день мали підписати угоду про рідкоземельні мінерали. Проте під час короткої сесії з відповідями на запитання журналістів український і американський лідери перейшли на підвищений тон.







Після цього журналісти залишили зустріч, а згодом стало відомо, що президент України достроково покинув Білий дім, Трамп заявив, що президент України не готовий до миру. Угоду країни не підписали.

Після цього президент України написав в X пост, де подякував американському президенту, Конгресу і народу.

«Україні потрібен справедливий і тривалий мир, і ми працюємо саме для цього», — написав він.



«Дорогі українські друзі, ви не самотні», — написав премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск.

Президент Франції Емманюель Макрон також зреагував.

«Є агресор, яким є Росія, і народ, що зазнав агресії, яким є Україна. Ми маємо поважати тих, хто із самого початку боровся за своїх дітей, за безпеку і захист Європи», — сказав президент Франції.

Іспанський премʼєр-міністр Педро Санчес написав «Україно, Іспанія з тобою».

Президентка Молдови Майя Санду прокоментувала розмову Трампа й Зеленського.

«Правда проста. Росія вторглася в Україну. Росія — агресор. Україна захищає свою свободу і нашу. Ми стоїмо з Україною», — написала лідерка.

Президентка Єврокомісії підтримала Володимира Зеленського.

«Ваша гідність вшановує хоробрість українського народу. Будьте сильним, будьте сміливим, будьте безстрашним. Ви ніколи не будете самотнім, дорогий Президенте», — написала Урсула фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що ЄС продовжить працювати заради справедливого і сталого миру.

Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас підтримала українців.

«Україна — це Європа! Ми стоїмо на боці України. Ми посилимо нашу підтримку України, щоб вона могла продовжувати давати відсіч агресору. Сьогодні стало зрозуміло, що вільний світ потребує нового лідера. Від нас, європейців, залежить, чи прийняти цей виклик», — написала вона.

Одразу декілька німецьких посадовців опублікували дописи на підтримку України.

«Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Тому ми працюємо над шляхом до тривалого й справедливого миру. Україна може покластися на Німеччину і на Європу», — заявив канцлер ФРН Олаф Шольц.

Очільниця німецького МЗС Анналена Бербок написала, що Німеччина разом з європейськими союзниками об’єднана з Україною проти російської агресії. Україна може розраховувати на підтримку Європи, зокрема Німеччини.

На підтримку України також висловився майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

«Шановний Володимире [Зеленський], ми підтримуємо Україну і в добрі, і у важкі часи. Ми ніколи не повинні плутати агресора і жертву в цій страшній війні», — написав він.



У МЗС Австрії також наголосили, що саме Росія є агресором. Австрія поділяє прагнення України до всеосяжного, справедливого і тривалого миру.

На боці України також Чехія і Латвія.



Угорський премʼєр Віктор Орбан сказав, що президент США Дональд Трамп «мужньо виступав за мир».

«Сильні створюють мир, слабкі — війну», — написав Орбан.

Віктор Орбан регулярно закликає завершити війну, зняти санкції з Росії, припинити допомогу Україні.

Голова Європейської ради Антоніу Кошта підтримав президента Зеленського після його суперечки з американськими президентом і віцепрезидентом.

«Ваша гідність вшановує мужність українського народу. Будьте сильним, будьте хоробрим, будьте безстрашним. Ви ніколи не самотні, шановний президенте. Ми продовжуватимемо працювати з вами задля справедливого та міцного миру», — написав він.

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