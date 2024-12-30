Новини

Ракети для HIMARS та боєприпаси. Ось що увійде в новий пакет допомоги від США

Автор:
Олександра Опанасенко
Дата:

США передадуть Україні новий пакет зброї та обладнання вартістю $1,25 мільярда.

Про це повідомив Державний департамент США.

Пакет надають в межах програми зі скорочення запасів Пентагону, він включає в себе:

  • боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);
  • боєприпаси для ППО;
  • боєприпаси для HIMARS;
  • 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;
  • протитанкові керовані ракети TOW;
  • протитанкові комплекси Javelin і AT-4;
  • боєприпаси для стрілецької зброї;
  • боєприпаси типу «повітря — земля»;
  • гранати і тренувальне обладнання;
  • обладнання і боєприпаси для підривних робіт;
  • запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортні засоби.

Удень 30 грудня США заявили про виділення $2,5 мільярда на безпекову допомогу Україні. Вона включає $1,25 мільярда для українських військових і $1,22 мільярда на Ініціативу сприяння безпеці в Україні (USAI).

  • Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах адміністрація Джо Байдена майже щотижня відправляла Україні партії озброєння, щоб встигнути використати залишок грошей із пакету допомоги майже на $61 мільярд до завершення каденції чинного президента.