Ракети для HIMARS та боєприпаси. Ось що увійде в новий пакет допомоги від США

США передадуть Україні новий пакет зброї та обладнання вартістю $1,25 мільярда.

Про це повідомив Державний департамент США.

Пакет надають в межах програми зі скорочення запасів Пентагону, він включає в себе:

боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);

боєприпаси для ППО;

боєприпаси для HIMARS;

155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;

протитанкові керовані ракети TOW;

протитанкові комплекси Javelin і AT-4;

боєприпаси для стрілецької зброї;

боєприпаси типу «повітря — земля»;

гранати і тренувальне обладнання;

обладнання і боєприпаси для підривних робіт;

запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортні засоби.

Удень 30 грудня США заявили про виділення $2,5 мільярда на безпекову допомогу Україні. Вона включає $1,25 мільярда для українських військових і $1,22 мільярда на Ініціативу сприяння безпеці в Україні (USAI).