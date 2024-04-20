Палата представників США проголосувала за військову допомогу Україні на майже $61 мільярд до кінця вересня 2025 року.

Законопроєкт № 8035 підтримали 311 представників, а саме — демократи дали 210 голосів за, республіканці — 101 голос. Тепер законопроєкт має схвалити Сенат США, який голосуватиме сьогодні. У Сенаті раніше сказали, що підтримають законопроєкт. Після цього його має підписати президент США Джо Байден.

Законопроєкт передбачає $13,8 мільярда на закупівлю озброєнь та обладнання, ще $13,4 мільярда для заміни та ремонту вже переданої Україні зброї, а також для навчання українських військових. Ще $23,2 мільярда — на поповнення американських збройових запасів.

При цьому в документі окремо міститься заклик до президента США в найкоротший термін передати Україні далекобійні ракети ATACMS. Президент буде вирішувати сам — у законопроєкті міститься застереження, що лідер держави може не ухвалювати таке рішення, якщо вважає, що воно нашкодить національній безпеці США.

Реакція України

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль вже заявив, що пакет означатиме більше зброї для України, зокрема далекобійної та систем ППО, посилення макрофінансової стійкості, включно з фінансуванням найпріоритетніших бюджетних видатків, а також продовження швидкого відновлення, насамперед критичної інфраструктури.

Президент Володимир Зеленський подякував за це рішення конгресменам.

«Демократія і свобода завжди матимуть значення у світі й ніколи не зазнають поразки, доки Америка допомагатиме їх захищати. Життєво важливий законопроєкт про допомогу США, ухвалений сьогодні Палатою представників, допоможе запобігти розповзанню війни, збереже тисячі й тисячі життів і зробить обидва наші народи сильнішими. Справедливий мир і безпека можуть бути досягнуті лише завдяки силі», — написав він у Х.

Що далі?

19 квітня 2024 року речниця Білого дому Жан-Пʼєр заявила, що США одразу надішлють Україні зброю, щойно допомогу схвалять. Politico із посиланням на американських посадовців пише, що в першому пакеті можуть бути боєприпаси до артилерії та ППО. Наскільки великим буде перший транш — остаточно ще не вирішено.