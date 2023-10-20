Джо Байден запросив у Конгресу $61,4 мільярда для України

Президент США Джо Байден запросив у Конгресу додаткову допомогу в розмірі $106 мільярдів. З них — $61,4 мільярда для підтримки України, решта — для Ізраїлю і на зміцнення кордону між Штатами й Мексикою.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Більша частина грошей на підтримку України має піти на програми Міноборони США з озброєння для України та поповнення власних запасів — $30 мільярдів. Ще $14,4 мільярда призначені на військову, розвідувальну та іншу безпекову допомогу.

На програми Держдепу з економічної, безпекової та операційної підтримки — $16,3 мільярда, а на програми для підтримки українців, які їдуть до Штатів за програмою U4U — ще $481 мільйон. Щоб Україна могла розбудувати свої ядерні та радіологічні спроможності та була здатна відповідати на такі ризики — $149 мільйонів.

Для Ізраїлю Байден попросив $14,3 мільярда. Решта — на охорону поблизу мексиканського кордону.