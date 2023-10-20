Джо Байден запросив у Конгресу $61,4 мільярда для України

Президент США Джо Байден запросив у Конгресу додаткову допомогу в розмірі $106 мільярдів. З них — $61,4 мільярда для підтримки України, решта — для Ізраїлю і на зміцнення кордону між Штатами й Мексикою.
Про це йдеться на сайті Білого дому.
Більша частина грошей на підтримку України має піти на програми Міноборони США з озброєння для України та поповнення власних запасів — $30 мільярдів. Ще $14,4 мільярда призначені на військову, розвідувальну та іншу безпекову допомогу.
На програми Держдепу з економічної, безпекової та операційної підтримки — $16,3 мільярда, а на програми для підтримки українців, які їдуть до Штатів за програмою U4U — ще $481 мільйон. Щоб Україна могла розбудувати свої ядерні та радіологічні спроможності та була здатна відповідати на такі ризики — $149 мільйонів.
Для Ізраїлю Байден попросив $14,3 мільярда. Решта — на охорону поблизу мексиканського кордону.
- 15 жовтня Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що новий пакет військової допомоги для Ізраїлю та України коштуватиме значно більше за $2 мільярди, а NBC News із посиланням на джерела в Конгресі США писали, що Джо Байден проситиме Конгрес США про $60 мільярдів для України і $40 мільярдів для Ізраїлю, Тайваню та американо-мексиканського кордону.
- Спікера Палати представників Конгресу США Кевіна Маккарті достроково усунули з посади 3 жовтня 2023 року — уперше в історії Штатів. Клопотання про відставку спікера Кевіна Маккарті вніс його однопартієць Мет Гейтс. Серед названих причин, чому деякі однопартійці домагалися звільнення спікера Маккарті, — співпраця з демократами для погодження короткострокової резолюції про фінансування уряду США і відмова блокувати допомогу Україні.
- Поки спікера Палати представників немає (а це вже два тижні), палата не може займатися своїми справами, зокрема затверджувати нову допомогу для Ізраїлю або України.