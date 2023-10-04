Палата представників США усунула Маккарті з посади

Палата представників США усунула з посади спікера нижньої палати Конгресу, республіканця Кевіна Маккарті.

Про це пише CNN.

Голосів за — 216, а проти — 210. Це перший в історії США випадок, коли члени Палати представників проголосували за відставку спікера через механізм резолюції.

Кевін Маккарті був на посаді з 7 січня 2023 року. Його обрали з 15 спроби, це була найдовша серія голосувань за спікера з 1859 року.

Палату представників тимчасово очолюватиме республіканець Патрік МакГенрі від Північної Кароліни. Видання зазначає, що МакГенрі є головним союзником Кевіна Маккарті. Джерела CNN розповіли, що голосування за нового спікера не відбудуться сьогодні.

Коли спікера у січні 2023 року, то під час виборів Палата представників не могла займатися іншими справами, і не існувало правил, що регулюють повсякденну діяльність 434 законодавців Палати представників та їхніх співробітників.

Боротьба за посаду спікера нижньої палати Конгресу демонструє ескалацію напруженості на конференції Палати представників Республіканської партії, у якій триває внутрішня боротьба.