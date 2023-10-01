Байден підписав законопроєкт про тимчасовий бюджет. США уникнули шатдауну

За годину до настання 1 жовтня президент США Джо Байден підписав законопроект про тимчасове фінансування уряду до 17 листопада.
Про це йдеться на сайті Білого дому.
Перед цим, за кілька годин до 1 жовтня, двопартійна більшість у Палаті представників і Сенаті проголосувала за те, щоб уряд залишався відкритим. Однак нова угода не включає нового фінансування для продовження підтримки України.
- Увечері 30 вересня Палата представників США проголосувала за проєкт фінансування уряду на 45 днів, щоб уникнути шатдауну.
- Якщо б до півночі 1 жовтня (07:00 за київським часом) тимчасовий бюджет не затвердили, то настав би шатдаун — уряд США частково призупинив би роботу. Це могло сповільнити надходження військової допомоги Україні та підготовку українських пілотів винищувачів F-16, оскільки частину держслужбовців відправили б у вимушену відпустку.
- У США з кінця ХІХ століття існує закон, який забороняє роботу федеральних органів влади, якщо в них немає фінансування. Шатдаун, або «закриття», настає, коли Конгрес не встигає схвалити, а президент — підписом затвердити фінансування федеральних органів на рік.