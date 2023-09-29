Пентагон: Шатдаун може негативно вплинути на навчання українських пілотів на F-16

Потенційна зупинка роботи державних органів США через шатдаун негативно вплине на навчання українських пілотів і технічного персоналу, які опановують винищувачі F-16.

Про це на брифінгу оголосила речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

За її словами, шатдаун — це найгірший сценарій, який може настати для Міністерства оборони. Вона пояснила, що в разі шатдауну цивільні працівники, залучені до навчання пілотів, змушені йти в неоплачувану відпустку.

«Ми сподіваємося, що Конгрес зможе працювати й знайти двопартійний, двопалатний спосіб уникнути закриття уряду. Але ми ще опрацьовуємо додаткові деталі щодо впливу на програми», — сказала вона.

Напередодні, 25 вересня, речник Державного департаменту США Метью Міллер казав, що шатдаун загалом може вплинути на темпи допомоги Україні.