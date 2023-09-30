Палата представників США затвердила тимчасовий бюджет, щоб уникнути шатдауну

Палата представників США проголосувала за проєкт фінансування уряду на 45 днів, щоб уникнути шатдауну.

Про це повідомляє CNN.

Республіканці та демократи Палати представників, де більшість має Республіканська партія, уклали угоду про фінансування уряду й уникнення припинення його роботи. Цей пакет зберігає поточний рівнь видатків, із додаванням грошей на надзвичайні ситуації, але не включає допомогу Україні.

Тепер проєкт має затвердити Сенат США, де підтримка України значно більша. Сенат, у якому більшість членів є представниками Демократичної партії, розглядає бюджет, що включає допомогу Україні. Цей пункт є основним, щодо якого сторони не можуть домовитися.

Якщо до півночі 1 жовтня (07:00 за київським часом) тимчасовий бюджет не затвердять, настане шатдаун — уряд США частково призупинить роботу. Це сповільнить надходження військової допомоги Україні та підготовку українських пілотів винищувачів F-16, оскільки частину держслужбовців відправлять у вимушену відпустку.