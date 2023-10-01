МЗС: Ситуація з тимчасовим бюджетом США не зупинить допомогу Україні

Ситуація з тимчасовим бюджетом США не зупинить надходження допомоги Україні, яку оголосили раніше.

Про це заявив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, зараз це майже $1,6 мільярда для оборонних потреб і $1,23 мільярда прямої бюджетної підтримки, а також кошти на гуманітарні й енергетичні проєкти.

Водночас Ніколенко наголосив, що шатдаун американського уряду міг би мати негативний вплив на втілення поточних програм для України.

«Зараз українська влада активно працює з американськими партнерами, щоб нове бюджетне рішення США, яке буде напрацьоване протягом наступних 45 днів, включало нові кошти для допомоги Україні. Не забуваємо, що зараз у США тривають внутрішньополітичні дискусії, повʼязані з американським політичним процесом. Підтримка України залишається непохитно міцною як в Адміністрації президента США, так і в обох партіях і палатах Конгресу США, а головне — серед американського народу», — запевнив речник МЗС.