NBC: Джо Байден проситиме Конгрес США про $60 мільярдів для України

Президент США Джо Байден у запиті до Конгресу проситиме виділити Україні $60 мільярдів допомоги і $40 мільярдів для Ізраїлю, Тайваню та американо-мексиканського кордону.

Про це пише NBC News із посиланням на джерела у Конгресі США.

Очікується, що 20 жовтня Адміністрація президента представить Конгресу деталі щодо нового пакета фінансування. Це буде загальний запит на додаткове фінансування до вересня наступного року.

Крім того, як повідомили в пресслужбі Білого дому, 19 жовтня Байден звернеться до американців із промовою, присвяченою нападу бойовиків палестинського руху ХАМАС на Ізраїль та війні росії проти України. Промову він виголосить в Овальному кабінеті. За київським часом це буде 3 година ночі 20 жовтня.