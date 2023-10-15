Президент США Байден планує спільний пакет військової допомоги для Ізраїлю та України на понад $2 мільярди

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що новий пакет військової допомоги для Ізраїлю та України коштуватиме значно більше за $2 мільярди.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу CBS Face the Nation, передає Reuters.

За його словами, президент Джо Байден проведе «інтенсивні перемовини» з Конгресом США щодо цього.

Конгрес усе ще не може ухвалювати закони через кризу з обранням спікера Палати представників. Байден готує бюджетний запит, який об’єднає допомогу для Ізраїлю та України, щоб підвищити шанси на його схвалення.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи сягне військова допомога $2 мільярдів, Салліван сказав: «Ця цифра буде значно більша, але, як я вже сказав, безумовно включатиме необхідне військове обладнання для захисту свободи, суверенітету і територіальної цілісності України та щоб допомогти Ізраїлю захистити себе в боротьбі з терористичною загрозою».