Палата представників США оголосила перерву в роботі, не проголосувавши за допомогу Україні

Спікер Палати представників США Майк Джонсон оголосив перерву в її роботі без винесення на голосування законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. За це його розкритикував Білий дім.
Про це пише The Hill.
Перед цим Сенат схвалив двопартійне фінансування допомоги союзникам, проте Джонсон заявив, що в законопроєкті відсутні жорсткіші заходи безпеки на кордоні, тому він не винесе його на голосування.
Прессекретар Білого дому Ендрю Бейтс стверджував у доповідній записці, яку отримав The Hill, що Майк Джонсон завчасно розпочав перерву для Палати представників, щоб не голосувати за законопроєкт, «замість того щоб покласти край шкоді, яку він завдає нашій національній безпеці».
Голосування за законопроєкт про допомогу союзникам мало відбутися 16 січня, але його скасували. Палата представників повернеться до роботи 28 лютого.
Після цього президент США Джо Байден написав: «Нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута».
За словами Ендрю Бейтса, Джонсон не проводить голосування за законопроєкт через політичні моменти. Найімовірніше, ідеться про тиск з боку експрезидента Дональда Трампа на республіканців.
Тим часом Майк Джонсон заявив, що Джо Байден відмовився від переговорів з ним щодо цього законопроєкту.
- Військова допомога США для України вичерпалася ще наприкінці 2023 року. Торік у жовтні Джо Байден подав до Конгресу запит на виділення $106 мільярдів, із яких понад $61 мільярд передбачається для України, здебільшого для закупівлі зброї у США. Решта коштів із пакета передбачалася для Ізраїлю, допомоги Азійсько-Тихоокеанському регіону, гуманітарних заходів у секторі Гази тощо.
- Утім, запит не схвалили через політичні суперечки. Тоді представники Конгресу та Білого дому почали працювати над текстом законопроєкту, який, зокрема, міститиме вимогу республіканців про посилення безпеки кордонів США, щоб зупинити міграцію з Мексики. Вже 7 лютого він не набрав потрібних 60 голосів у Сенаті.
- Згодом зʼявився альтернативний законопроєкт про пакет допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню на $95,34 мільярда, з яких $61 мільярд — для України. За нього проголосував Сенат США. Обидві палати Конгресу США (Сенат і Палата представників) повинні схвалити закон, перш ніж президент Джо Байден зможе його підписати.