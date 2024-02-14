У Палаті представників США не голосуватимуть за законопроєкт про допомогу Україні. Поки що

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що наразі не планує ставити на голосування схвалений Сенатом законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню.
Про це він сказав у коментарі журналісту Джейку Шерману.
«Звичайно, зараз ні. Ми маємо справу з процесом асигнувань. Ми маємо негайні терміни виконання, і саме до цього зараз прикута увага Палати», — прокоментував спікер.
Процеси асигнувань стосуються коштів, які виділили з централізованих і децентралізованих джерел, щоб покривати певні видатки.
Напередодні Сенат США проголосував за окремий законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, який передбачає $95,3 мільярда для трьох країн. З них — $60,06 мільярда на підтримку України. До цього голосування Джонсон уже критикував законопроєкт і ставив під сумнів його проходження.
Обидві палати Конгресу США (Сенат і Палата представників) повинні схвалити закон, перш ніж президент Джо Байден зможе його підписати.
- Військова допомога США для України вичерпалася ще наприкінці 2023 року. Торік у жовтні Джо Байден подав до Конгресу запит на виділення $106 мільярдів, із яких понад $61 мільярд передбачається для України, здебільшого для закупівлі зброї у США. Решта коштів із пакета передбачалася для Ізраїлю, допомоги Азійсько-Тихоокеанському регіону, гуманітарних заходів у секторі Гази тощо.
- Утім, запит не схвалили через політичні суперечки. Тоді представники Конгресу та Білого дому почали працювати над текстом законопроєкту, який, зокрема, міститиме вимогу республіканців про посилення безпеки кордонів США, щоб зупинити міграцію з Мексики. Вже 7 лютого він не набрав потрібних 60 голосів у Сенаті.
- Згодом зʼявився альтернативний законопроєкт про пакет допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню на $95,34 мільярда, з яких $61 мільярд — для України.