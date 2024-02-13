Сенат США проголосував за окремий законопроєкт про допомогу союзникам. Що далі

Сенат США проголосував за окремий законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. За виступили 70 сенаторів, а проти — 29. Тепер рішення за Палатою представників.
Про це свідчить трансляція засідання Сенату.
Законопроєкт передбачає $95,3 мільярда для трьох країн. Коли спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон проведе голосування за нього та чи взагалі зробить це — невідомо, оскільки Джонсон уже розкритикував законопроєкт і поставив під сумнів його проходження.
Гроші із цього пакету розприділять так:
- $60,06 млрд — на підтримку України;
- $14,1 млрд — на підтримку Ізраїлю;
- $20,2 млрд — на охорону кордону.
Із допомоги для України близько $14 мільярдів передбачено для закупівлі нової зброї у компаній американського військово-промислового комплексу, $15 мільярдів — на військовий вишкіл Збройних сил України, а також на обмін розвідданими та інші заходи підтримки. Решта грошей — на пряму бюджетну підтримку України ($8 млрд) та підтримку української економіки ($1,58 млрд).
Обидві палати Конгресу США повинні схвалити закон, перш ніж президент Джо Байден зможе його підписати.
- Військова допомога США для України вичерпалася ще наприкінці 2023 року. Торік у жовтні Джо Байден подав до Конгресу запит на виділення $106 мільярдів, із яких понад $61 мільярд передбачається для України, здебільшого для закупівлі зброї у США. Решта коштів із пакета передбачалася для Ізраїлю, допомоги Азійсько-Тихоокеанському регіону, гуманітарних заходів у секторі Гази тощо.
- Утім, запит не схвалили через політичні суперечки. Тоді представники Конгресу та Білого дому почали працювати над текстом законопроєкту, який, зокрема, міститиме вимогу республіканців про посилення безпеки кордонів США, щоб зупинити міграцію з Мексики. Вже 7 лютого він не набрав потрібних 60 голосів у Сенаті.
- Згодом зʼявився альтернативний законопроєкт про пакет Україні, Ізраїлю і Тайваню на $95,34 мільярда, з якого Україні передбачено $61 мільярд.