Адміністрація Трампа хоче вибачень від Зеленського за «фіаско» в Білому домі

Держсекретар США Марко Рубіо переконаний, що президент України Володимир Зеленський має вибачитись за суперечку з Дональдом Трампом у Білому домі.

Про це він заявив в інтервʼю CNN.

На думку Рубіо, Зеленський «перетворив переговори на фіаско» і «став антагоністом».

«Коли ви починаєте говорити агресивно з президентом, який укладав угоди все життя, ви не зможете посадити людей за стіл переговорів. І тому стає зрозуміло, що, можливо, Зеленський не хоче мирної угоди. Він каже, що хоче, але, можливо, це не так», — сказав держсекретар США.

Під час зустрічі у Білому домі 28 лютого Зеленський і Трамп почали сперечатися і перейшли на підвищений тон під час розмови. Усе почалося зі слів українського президента про необхідність надати Україні гарантії безпеки й активно включити Київ у переговорний процес.

«Ви не маєте права нам вказувати, що робити», — сказав Зеленський.

Трамп почав говорити про зруйновані українські міста і нестачу чоловіків в Україні. На що Зеленський відповів, щоб американський лідер приїхав в Україну і перевірив.

«Ви маєте бути вдячними. У вас немає карт на руках», — сказав Трамп і вкотре нагадав, що США нібито дали Україні $350 мільйонів допомоги. Президент України відповів, що «приїхав сюди не грати в карти».

Після цього журналісти залишили зустріч, а згодом стало відомо, що президент України достроково покинув Білий дім, Трамп заявив, що президент України не готовий до миру. Угоду про українські корисні копалини країни не підписали.