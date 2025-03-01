WP: Адміністрація Трампа може припинити всі військові поставки Україні

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість припинити всі поточні поставки військової допомоги Україні.

Про це передає The Washington Post з посиланням на високопоставленого посадовця Білого дому.

Над таким варіантом роздумують після «зауважень президента Володимира Зеленського в Овальному кабінеті та його непоступливість у мирному процесі», заявив посадовець.

«Ви зараз граєтеся з Третьою світовою війною. Ви або підписуєте угоду, або ми виходимо з процесу [допомоги Україні]. А якщо ми вийдемо ― ви відчуєте це, і я не думаю, що вам сподобається», — так казав Трамп на зустрічі із Зеленським.

Якщо рішення ухвалять, то воно стосуватиметься радарів, транспортних засобів, боєприпасів і ракет на мільярди доларів, які вже очікують на відправку. Цю військову допомогу для України погодила ще попередня влада Вашингтону за каденції Джо Байдена.

Також згаданий високопосадовець заявив, що конфронтація президента Трампа і віцепрезидента Джей Ді Венса із Зеленським не була заздалегідь спланованою. За його словами, США нібито доклали зусиль, щоб створити більш позитивний тон під час зустрічі.