Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх утретє поспіль перемогла на чемпіонаті Європи

Українська спортсменка Ярослава Магучіх утретє поспіль перемогла на чемпіонаті Європи зі стрибків у висоту в приміщенні. Її результат — 1,99 метра.

Про це повідомила Європейська легкоатлетична асоціація.

Спортсменка також була чемпіонкою Європи у 2021 і 2023 роках.

У цьогорічному фіналі Магучіх змагалася з вісьмома стрибунками, серед яких віцечемпіонка Європи зі стрибків у висоту просто неба Ангеліна Топич із Сербії та сьомий номер світового рейтингу Крістіна Гонзель з Німеччини.