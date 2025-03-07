Україна отримала від Британії $970 млн за рахунок доходів від заморожених активів РФ

В Україну надійшов перший транш на £752 мільйони ($970 мільйонів) від Великої Британії, забезпечений доходами від заморожених російських активів.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Гроші надійшли в межах ініціативи «Великої сімки» (G7) під назвою Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) загальним обсягом $50 мільярдів. Це кредит терміном 30 років, який гаситимуть коштом майбутніх прибутків від заморожених активів РФ.

Гроші з механізму ERA підуть на зміцнення обороноздатності України, зокрема на закупівлі озброєння.

Завдяки механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine Україна вже отримала понад $1 мільярд та €3 мільярди від країн Європейського Союзу.

Днями Україна і Британія підписали угоду про позику на £2,26 мільярда ($3 мільярди) як частину механізму ERA.

Заморожені російські активи

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки.

23 жовтня Рада ЄС остаточно ухвалила надання Україні кредиту до €35 мільярдів. Ці гроші — внесок блоку в ініціативу G7 щодо надання Україні $50 мільярдів (€45 мільярдів) кредиту, який гаситимуть коштом прибутку від заморожених активів Росії.

А 26 жовтня країни G7 («Великої сімки») погодили кредит на $50 мільярдів для України коштом доходу від заморожених активів Росії.

Кошти передаватимуть «різними каналами» — як для поповнення українського бюджету, так і для військової допомоги та відновлення інфраструктури України.